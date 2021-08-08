شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: دفع المستحقات وفترة التوقف سر تألق الزمالك أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد صلاح، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، أن علاقة اللاعبين مع كارتيرون خلال مباراة غزل المحلة تعطى أمل كبير فى الحصول على بطولة الدوري وتحقيق الفوز فى المباريات المتبقية.

وقال صلاح فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "إذا استمر الهدوء بين لاعبي الزمالك والمدير الفني الفرنسي سيكون الفوز حليف الأبيض فى المباريات المتبقية والفترة الماضية كان هناك توتر بين كارتيرون وبعض اللاعبين".

وأضاف: "فترة التوقف ساعدت الزمالك بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة إلى جانب دفع المستحقات بشكل منتظم والفريق كان من الممكن أن يسجل أكثر من ثلاثة أهداف فى مباراة المحلة".

فى سياق أخر، يخوض اليوم الأحد، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مباراة ودية أمام فريق المجد السكندري، بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، من أجل أن يشارك بها اللاعبون الذين لم يشاركوا أمام غزل المحلة.

وطلب كارتيرون خوض المباراة في اليوم التالي للقاء غزل المحلة، لتجهيز اللاعبين المستبعدين والناشئين، استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم 10 أغسطس باستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.