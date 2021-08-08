شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعرض مواهب وادى دجلة على كارتيرون لحسم "الصفقات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه إدارة نادي الزمالك لعرض بعض أصحاب المواهب في بطولة الدوري الممتاز على الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، لحسم مدى إمكانية ضم أحدهم من عدمه، خاصة اللاعبين المتألقين فى صفوف وادي دجلة وهم الرباعي محمد عبد العاطي ومحمد هلال ومحمد رضا ومحمود مرعي.

وأكد محمد عبد المنصف، مدير الكرة بوادي دجلة لليوم السابع، وجود اهتمام من نادي الزمالك لضم بعض اللاعبين في وادي دجلة، موضحاً أن العروض لن يتم مناقشتها فى الوقت الحالي، من أجل التركيز فقط داخل الفريق حول تحسين ترتيب الفريق في جدول ترتيب الدوري والابتعاد عن الهبوط إلى دوري القسم الثاني.

وكشف مصدر مطلع بالصفقة أنه بعض الوكلاء أيضًا عرضوا على الزمالك ضم أحمد عاطف مهاجم وادي دجلة، إلا أن حسم مدى إمكانية تلك الصفقات من عدمه، يتوقف أولاً على حصول إدارة الزمالك على ردا من الفرنسي باتريس كارتيرون حولها إلى جانب انتظار موقف وادي دجلة في بطولة الدوري ونجاحه في الاستمرار بالبطولة من عدمه، خاصة إنه حال استمرار الفريق الدجلاوي بالدوري وابتعاده عن شبح الهبوط قد يتم إبرام بعض الصفقات عن طريق التبادل بانتقال لاعبين من الزمالك إلى صفوف دجلة مقابل حصول الزمالك على احتياجاته من مواهب الفريق الدجلاوي بجانب سداد مقابل مالي وإضافة بنود للعقود تمنح دجلة عوائد مالية حال تألق الصفقات ضمن صفوف الفريق الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة المجد السكندري، اليوم، الأحد، على ملعب فندق إقامة الفريق، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد الإسكندرية، في بطولة الدوري الممتاز.