شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية جديدة لـ بدر بانون خلال ساعات للاطمئنان على تعافيه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي، مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا خلال الساعات المقبلة، من أجل الاطمئنان على حالته ومعرفة موقفه من العودة للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية، حال تعافيه من كورونا الذى تعرض له مؤخرا والتأكد من تحول عينته من إيجابية إلى سلبية.

وغاب بدر بانون عن مباراتي فريقه الماضيتين ضد وادي دجلة وسيراميكا ضمن منافسات الدوري لظروف الإصابة بكورونا، ويمني الجهاز الفني للأهلي النفس أن يتعافى المدافع المغربي من الإصابة سريعا وألا تطول فترة غيابه عن المشاركة رفقة الفريق الأحمر، ويعود لتدعيم فريقه في هذه الفترة الحرجة من عمر المسابقة.

ويكتفى مسئولو النادي الأهلي بضم الثنائي الأجنبي "لويس ميكيسوني وبريسي تاو" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما حسم الأهلي بنسبة كبيرة ضم الثنائي الأفريقي.

وحسم الأهلي صفقة الموزمبيقي لويس ميكيسوني مع نادي سيمبا التنزاني، كما أنهى صفقة الجنوب أفريقي بيرسي تاو مع نادى برايتون الإنجليزي.

وينوي الأهلي الاكتفاء بهاتين الصفقتين الأجنبيتين، خاصة أن النادي سيستغني الفترة المقبلة عن ثنائي أجنبي من أجل قيد ميكيسوني وبيرسي تاو بدلاً منهما.

وأنهى مسئولو الأهلي صفقة بيرسي تاو لاعب نادي برايتون الإنجليزي ومنتخب جنوب أفريقيا بعد المفاوضات التي تمت خلال الأيام الماضية بين الأهلي والنادي الإنجليزي واللاعب.