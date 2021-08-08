اليوم.. مؤتمر صحفي لميسي محاطا بالعائلة والزملاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن برشلونة أن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد من أجل توديع الفريق بعد ثلاثة أيام من إعلان رحيله نهائيًا عن النادي الكتالوني.

وسيعقد ميسي المؤتمر الصحفي في تمام الساعة (12:00) ظهرا بتوقيت القاهرة في قاعة "1899" الملحقة بإستاد "كامب نو"، في حفل وداع محاطًا بالعائلة والزملاء، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.

وسيظهر النجم الأرجنتيني أمام وسائل الإعلام من أجل كشف كواليس رحيله عن برشلونة وتخفيض راتبه، مع تسليط الضوء على وجهته المقبلة، وسط التقارير التي تربطه بالانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن باريس سان جيرمان أبلغ اللاعبين والفنيين والعاملين في النادي أن ميسي (34 عاما) سينضم إلى صفوف "PSG".

وكشف برشلونة يوم الخميس الماضي أن ميسي الذي انتهى عقده مع النادي، سيرحل عن الفريق بعد أكثر من عقدين في صفوف البارسا.

وذكر برشلونة في بيانه الرسمي أن ذلك جاء بعد توصل الطرفين لاتفاق بشأن تجديد العقد، لكنهما لم يستطيعا توقيعه رسميا بسبب القواعد واللوائح المالية لرابطة الدوري الإسباني "لا ليجا".