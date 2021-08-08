الخليج 365 يكشف.. مكافآت منتخب اليد بعد إنجاز طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

أكد مصدر مسؤول أن منتخب مصر لكرة اليد، سوف يحصل على مكافآت وفقاً للائحة وزارة الشباب والرياضة بعد ما حققوه في أولمبياد طوكيو 2020.

وحل منتخب مصر لكرة اليد في المركز الرابع خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وخسر منتخب مصر الميدالية البرونزية لصالح إسبانيا، ليتواجد منتخب مصر في مركز لم يسبق أو وصل له أي منتخب عربي أو أفريقي عبر تاريخ الأولمبياد.

وصرح مصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" "لائحة وزارة الرياضة تضمن مكافآت مالية لأصحاب المراكز من الأول وحتى الثامن في الأولمبياد".

وأكمل "منتخب مصر لكرة اليد حل رابعاً وبالتالي كل لاعب سوف يحصل على 150 ألف جنيه مكافآة من وزارة الشباب والرياضة".

وسبق وكشف يلا كورة، من خلال تصريحات مصدر مسؤول أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، قرر زيادة مكافآت أصحاب الميداليات. (طالع من هنا).

ومن المقرر أيضاً أن تضمن المكافآت لاعبي المنتخب الأولمبي رغم الخروج من ربع نهائي الأولمبياد أمام البرازيل، حيث يحصل كل لاعب على 50 ألف جنيه.