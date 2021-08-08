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أمريكا تهزم البرازيل وتفوز بذهبية الكرة الطائرة للسيدات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

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فازت الولايات المتحدة 3-صفر على البرازيل لتحصد ذهبية منافسات الكرة الطائرة للسيدات للمرة الأولى في تاريخها في أولمبياد طوكيو اليوم الأحد.

 

وجاءت نتيجة الأشواط 25-21 و25-20 و25-14 لتثأر أمريكا لخسارتها أمام البرازيل في النهائي في 2008 و2012.

 

وسبق أن خسرت أمريكا في نهائي 1984 أمام الصين صاحبة ذهبية أولمبياد ريو والتي خرجت من الدور الأول.

 

وفازت صربيا 3-صفر على كوريا الجنوبية لتحرز البرونزية بعدما كانت نالت الفضية في ريو.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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