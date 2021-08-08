شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تهزم البرازيل وتفوز بذهبية الكرة الطائرة للسيدات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

فازت الولايات المتحدة 3-صفر على البرازيل لتحصد ذهبية منافسات الكرة الطائرة للسيدات للمرة الأولى في تاريخها في أولمبياد طوكيو اليوم الأحد.



وجاءت نتيجة الأشواط 25-21 و25-20 و25-14 لتثأر أمريكا لخسارتها أمام البرازيل في النهائي في 2008 و2012.

وسبق أن خسرت أمريكا في نهائي 1984 أمام الصين صاحبة ذهبية أولمبياد ريو والتي خرجت من الدور الأول.

وفازت صربيا 3-صفر على كوريا الجنوبية لتحرز البرونزية بعدما كانت نالت الفضية في ريو.