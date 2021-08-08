شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض ضم "دفندر أجنبي" حال بيع ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحفظ مسئولو النادي الأهلي على فكرة ضم لاعب وسط أجنبي خلال الانتقالات الصيفية القادمة، لتعويض الرحيل المحتمل للمالي اليو ديانج، بعد تلقيه أكثر من عرض للرحيل فى الصيف، في ظل وجود ترحيب من الإدارة الحمراء والجهاز الفني برحيل اللاعب حال وصول عرض مالي مغرى لشراء خدمات الدبابة المالية.

يأتي تحفظ مسئولو الأهلي على ضم "دفندر" بدلا من ديانج حال رحيله فى الصيف، في ظل رغبة الجهاز الفني فىالتعاقد مع لاعبين أجانب يلعبون فى الخط الأمامي وليس الوسط بدلا من ديانج، بعدما اقترب مسئولو النادي الأهلي من التعاقد مع الثنائي الأجنبي لويس ميكيسوني جناح سيمبا التنزاني وبيرسي تاو جناح برايتون الإنجليزي.

كما يرفض الأهلي ضم لاعبين في خط الوسط بسبب وجود تخمة فى هذا المركز الذي يضم لاعبين على أعلى مستوى ومن لأضل لاعبي الوسط ليس في مصر فقط ولكن فى أفريقيا أيضا، في ظل وجود عمرو السولية وحمدي فتحي وأكرم توفيق وكريم نيدفيد ومحمد محمود ومحمود متولي وأحمد رمضان بيكهام، وجميعهم قادرون على تعويض غياب ديانج حال رحيله عن الأهلي في الصيف المقبل.