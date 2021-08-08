شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. طاهر أبو زيد يسجل هدفه الوحيد فى شباك الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل هدف قصة ووراء كل هزة للشباك كواليس لا يتذكرها الكثيرون ولا يعرف إلا من عاشوها أو من هم ساهموا فيها، لذا وجب علينا تسليط الضوء لحديث عن قصة هدف ما، وما صاحبه من ذكريات.

قصة هدف اليوم عن هدف مارادونا النيل طاهر أبو زيد، نجم الأهلي الأسبق، في مرمى غريمه التقليدي الزمالك. وسجل طاهر أبو زيد، نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، هدفا وحيدا فى شباك نادى الزمالك طيلة مشواره مع القلعة الحمراء، وكان ذلك بنهائى كأس مصر موسم 1989.