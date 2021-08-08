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قصة هدف.. طاهر أبو زيد يسجل هدفه الوحيد فى شباك الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - لكل هدف قصة ووراء كل هزة للشباك كواليس لا يتذكرها الكثيرون ولا يعرف إلا من عاشوها أو من هم ساهموا فيها، لذا وجب علينا تسليط الضوء لحديث عن قصة هدف ما، وما صاحبه من ذكريات.

 

قصة هدف اليوم عن هدف مارادونا النيل طاهر أبو زيد، نجم الأهلي الأسبق، في مرمى غريمه التقليدي الزمالك.

 

 

وسجل طاهر أبو زيد، نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، هدفا وحيدا فى شباك نادى الزمالك طيلة مشواره مع القلعة الحمراء، وكان ذلك بنهائى كأس مصر موسم 1989.

المباراة انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، وسجل طاهر أبو زيد الهدف الأول، وربيع ياسين الهدف الثانى، وسجل للزمالك جمال عبد الحميد.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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