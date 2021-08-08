اخبار الرياضه

أمريكا تهزم البرازيل وتفوز بذهبية الكرة الطائرة للسيدات

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تهزم البرازيل وتفوز بذهبية الكرة الطائرة للسيدات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 8 أغسطس 2021

فازت الولايات المتحدة 3-صفر على البرازيل لتحصد ذهبية منافسات الكرة الطائرة للسيدات للمرة الأولى في تاريخها في أولمبياد طوكيو اليوم الأحد.

 

وجاءت نتيجة الأشواط 25-21 و25-20 و25-14 لتثأر أمريكا لخسارتها أمام البرازيل في النهائي في 2008 و2012.

 

وسبق أن خسرت أمريكا في نهائي 1984 أمام الصين صاحبة ذهبية أولمبياد ريو والتي خرجت من الدور الأول.

 

وفازت صربيا 3-صفر على كوريا الجنوبية لتحرز البرونزية بعدما كانت نالت الفضية في ريو.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا