- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكندية ميتشيل تتوج بذهبية سباق السرعة للدراجات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
توجت الكندية كيسلي ميتشيل اليوم الأحد بالميدالية الذهبية لسباق السرعة للدراجات على المضمار للسيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.
وجاء تتويج ميتشيل إثر تفوقها في النهائي على الأوكرانية أولينا ستاريكوفا التي أحرزت الميدالية الفضية.
بينما أحرزت لي واي سزي، من هونج كونج، الميدالية البرونزية للسباق إثر تفوقها على الألمانية إيما هينز في منافسة حسم المركز الثالث.