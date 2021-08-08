الكندية ميتشيل تتوج بذهبية سباق السرعة للدراجات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

توجت الكندية كيسلي ميتشيل اليوم الأحد بالميدالية الذهبية لسباق السرعة للدراجات على المضمار للسيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.



وجاء تتويج ميتشيل إثر تفوقها في النهائي على الأوكرانية أولينا ستاريكوفا التي أحرزت الميدالية الفضية.

بينما أحرزت لي واي سزي، من هونج كونج، الميدالية البرونزية للسباق إثر تفوقها على الألمانية إيما هينز في منافسة حسم المركز الثالث.