اخبار الرياضه

ما هي مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري بعد الفوز على سيراميكا؟

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في بعد الفوز على سيراميكا؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

فاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما، السبت، على ملعب السلام، والمؤجلة من الجولة الـ23 في الدوري المصري.

 

وتتبقى للنادي الأهلي 6 مباريات في الدوري المصري، حيث ينتهي أحد يومي 26 أو 27 أغسطس/آب الجاري.

 

الجولة الـ29 تشهد مواجهة نارية بين الأهلي والإسماعيلي، يوم 11 أغسطس/آب، باستاد الإسكندرية، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

وفي الجولة الـ30، يواجه الأهلي نظيره إنبي، يوم 14 أغسطس/آب، باستاد السلام، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

الأهلي يواجه طلائع الجيش في الجولة الـ31، يوم 17 أغسطس/آب، باستاد الجيش بالسويس، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

الجولة الـ32 تشهد مباراة نارية بين الأهلي والمصري، يوم 20 أغسطس/آب، باستاد الإسكندرية، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

وفي الجولة الـ33، يواجه الأهلي نظيره الجونة، أحد يومي 23 أو 24 أغسطس/آب، باستاد خالد بشارة.

 

ويختتم الأهلي مبارياته في الجولة الـ34 بمواجهة أسوان، أحد يومي 26 أو 27 أغسطس/آب باستاد السلام.

 

يُذكر أن جميع مباريات الدوري المصري تُبث عبر قنوات "أون تايم سبورتس" التي تمتلك حقوق بث المسابقة بشكل حصري.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا