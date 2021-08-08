ما هي مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري بعد الفوز على سيراميكا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

فاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما، السبت، على ملعب السلام، والمؤجلة من الجولة الـ23 في الدوري المصري.



وتتبقى للنادي الأهلي 6 مباريات في الدوري المصري، حيث ينتهي أحد يومي 26 أو 27 أغسطس/آب الجاري.

الجولة الـ29 تشهد مواجهة نارية بين الأهلي والإسماعيلي، يوم 11 أغسطس/آب، باستاد الإسكندرية، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الـ30، يواجه الأهلي نظيره إنبي، يوم 14 أغسطس/آب، باستاد السلام، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي يواجه طلائع الجيش في الجولة الـ31، يوم 17 أغسطس/آب، باستاد الجيش بالسويس، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الـ32 تشهد مباراة نارية بين الأهلي والمصري، يوم 20 أغسطس/آب، باستاد الإسكندرية، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الـ33، يواجه الأهلي نظيره الجونة، أحد يومي 23 أو 24 أغسطس/آب، باستاد خالد بشارة.

ويختتم الأهلي مبارياته في الجولة الـ34 بمواجهة أسوان، أحد يومي 26 أو 27 أغسطس/آب باستاد السلام.

يُذكر أن جميع مباريات الدوري المصري تُبث عبر قنوات "أون تايم سبورتس" التي تمتلك حقوق بث المسابقة بشكل حصري.