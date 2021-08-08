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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على نتائج العرب في اليوم الأخير من أولمبياد طوكيو 2021 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
تختتم يوم الأحد 8 أغسطس/ آب، النسخة الحالية من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، قبل انتقال الراية إلى باريس.
وأقيمت أولمبياد طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو/ تموز وحتى 8 أغسطس بمشاركة دول من كافة أنحاء العالم.
نتائج سباقات الدراجات - سيدات
سجلت ابتسام زايد الظهور الأخير لأفراد البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو، خلال مشاركتها في سباقات الدراجات.
وسقطت زايد بعد حادث تصادم، أسفر عن سقوط 7 لاعبات، واضطرت 4 منهن للانسحاب منهن المتسابقة المصرية.
ومع نهاية السباق حلت ابتسام زايد في المركز 18 بين 21 متسابقا برصيد 22 نقطة.