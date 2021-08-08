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تعرف على نتائج العرب في اليوم الأخير من أولمبياد طوكيو 2021

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

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تختتم يوم الأحد 8 أغسطس/ آب، النسخة الحالية من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، قبل انتقال الراية إلى باريس.

 

وأقيمت أولمبياد طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو/ تموز وحتى 8 أغسطس بمشاركة دول من كافة أنحاء العالم.

 

نتائج سباقات الدراجات - سيدات

سجلت ابتسام زايد الظهور الأخير لأفراد البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو، خلال مشاركتها في سباقات الدراجات.

 

وسقطت زايد بعد حادث تصادم، أسفر عن سقوط 7 لاعبات، واضطرت 4 منهن للانسحاب منهن المتسابقة المصرية.

 

ومع نهاية السباق حلت ابتسام زايد في المركز 18 بين 21 متسابقا برصيد 22 نقطة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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