شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. المصري البورسعيدي يستضيف المقاولون العرب على استاد الإسكندرية بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق المصري البورسعيدي مع نظيره المقاولون العرب، في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق البورسعيدى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من البنك الاهلى بهدفين دون رد في آخر ظهور بالمسابقة فيما خسر ذئاب الجبل من بيراميدز بهدفين دون رد في آخر ظهور أيضا.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 29 هدفا.

فيما يحتل المقاولون العرب الرابع عشر برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.

وشدد على ماهر، المدير الفني للمصري البورسعيدي، على لاعبيه ضرورة تصحيح الأوضاع في جدول الدوري عن طريق استعادة الانتصارات في الأسابيع الحاسمة للمسابقة، لضمان إنهاء الموسم في المربع الذهبى لاستعادة فرص الظهور العربى أو الأفريقى بالموسم الجديد.

بينما حرص عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، على الاجتماع مع لاعبيه لتأكيد أهمية الفوز بمباراة اليوم لاستكمال خطة الهروب من قاع الجدول.