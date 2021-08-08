شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المجد السكندري وديا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض اليوم، الأحد، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مباراة ودية أمام فريق المجد السكندري، بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، من أجل أن يشارك بها اللاعبون الذين لم يشاركوا أمام غزل المحلة.

وطلب كارتيرون خوض المباراة في اليوم التالي للقاء غزل المحلة، لتجهيز اللاعبين المستبعدين والناشئين، استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم 10 أغسطس باستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.

فى سياق مختلف، رفض مسئولو الزمالك، مبدأ الرحيل النهائى لمحمد صبحى حارس الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري، لنهاية الموسم الجاري، خاصة أن الحارس ينتظره مستقبل كبير بعدما قدم مستوى مميز مع زعيم الثغر إلى جانب حراسته لمرمى المنتخب الأولمبى فى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة ليكون أحد الأسباب الرئيسية فى تتويج أولمبى الفراعنة بتلك البطولة، وهو ما أدى إلى التأهل لنسخة الأولمبياد الجارية بطوكيو.