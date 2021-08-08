شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. ابتسام زايد لم تستكمل المرحلة الأخيرة بالدراجات وتنهى مشاركات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت المصرية ابتسام زايد، مشاركتها فى منافسات الدراجات داخل المضمار، ولم تستكمل السباق الأخير، لتحتل المركز الثامن عشر بعد 4 جولات من السباق.

وبانتهاء منافسات ابتسام زايد، تكون انتهت رسميا مشاركة مصر فى أولمبياد طوكيو 2020، بعد الحصول على 6 ميداليات متنوعة "ذهبية وفضية و4 ميداليات برونزية".

وأنهت ابتسام زايد، المرحلة الثالثة من منافسات سباق الدراجات، في المركز الثالث برصيد 30 نقطة قبل جولة واحدة من النهاية ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

واحتلت ابتسام زايد، المركز الثامن عشر بعد انتهاء المرحلة الثانية من منافسات سباق الدراجات من أصل 21 متسابقة.

وفقدت ابتسام زايد فرصة استكمال منافسات سباق الدراجات في أول مرحلة، بسبب سقوطها من على الدراجة بعد حادث تصادم أمامها، حيث سقطت المتسابقة الإيطالية من على الدراجة بعدما فقدت السيطرة لتتسبب في سقوط العديد من اللاعبات، والتي كانت من بينهن اللاعبة ابتسام زايد والتي حاولت أن تتفادى اللاعبة إلا أنه مرت من فوقها لتفقد السيطرة وتسقط هي الأخرى، ولا تستكمل السباق لتودع البطولة.

ابتسام زايد مواليد عام 1994 بدأت ممارسة الدراجات عام 2009 وهى فى سن الـ15عاما، وتأهلت إلى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو بعد الفوز بذهبية الألعاب الإفريقية التى أقيمت بالمغرب.

وحصلت على أكثر من 130 ميدالية متنوعة بالبطولات الدولية والعربية والأفريقية، منها ذهبية دورة الألعاب الأفريقية للشباب ببتسوانا 2014، وهى أول ميدالية ذهبية لمصر في تاريخ الدورات الأفريقية، بالإضافة إلى أنها تعد أول فتاة فى أفريقيا والعرب تتأهل للأولمبياد في رياضة الدراجات مضمار في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.