شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الطلائع يبحث عن مواصلة الانتصارات أمام بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج طلائع الجيش نظيره بيراميدز في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة ساخنة للفريقين يدخلها الطلائع بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل بيراميدز مع الاسماعيلى بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 31 هدفا، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 42 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 15 مواجهة وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.

وطالب عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبيه باستكمال الطفرة التي حققها الفريق في الأسابيع الأخيرة للمسابقة عن طريق تحقيق الفوز الليلة لاقتحام المربع الذهبى، خاصة بعد ضمان الظهور في الكونفدرالية بالموسم الجديد لأول مرة في تاريخ النادى باعتباره وصيفا لكأس مصر خلف الاهلى الذى حجز مقعده بدوري الأبطال الافريقى.

في المقابل طالب اليوناني جونيس، المدير الفني لبيراميدز، لاعبيه بالتخلص من نغمة التعادلات التي تطاردهم في المباريات الأخيرة لتصحيح مسار الفريق وانهاء المسابقة بالمربع الذهبى، وتأكد غياب الثنائي أحمد فتحي ونبيل عماد دونجا، لاعبي بيراميدز، عن لقاء طلائع الجيش بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة الاسماعيلى.