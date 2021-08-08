شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. 26 إصابة جديدة بكورونا في الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو اليوم الأحد عن 26 إصابة جديدة بكوفيد-19 مرتبطة بالألعاب، وارتفع بذلك العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المتعلقة بالألعاب إلى 430 حالة منذ أول يوليو.

واحتلت مصر المركز الثالث في جدول ميداليات أوليمبياد طوكيو في لعبة الكاراتيه، خلف اليابان وإسبانيا، بعد التفوق على فرنسا والصين وإيران وتركيا والتعادل مع إيطاليا.

وتوجت لاعبة الكاراتيه المصرية فريال أشرف بالميدالية الذهبية لمنافسات فئة الكوميتيه للسيدات وزن أكثر من 61 كجم، السبت، ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو 2020.

وتغلبت لاعبة الكاراتيه المصرية على نظيرتها يرينا زاريتسكا، لاعبة أذربيجان، في المباراة النهائية، لتتوج بميدالية ذهبية تاريخية لمصر في أولمبياد طوكيو في منافسات الكاراتيه.

وصعدت فريال أشرف إلى نصف النهائي، بعدما حققت فوزين وتعادل وخسارة وحيدة في المجموعة الثانية، وتغلبت فريال على الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا، بنتيجة (5-4) في مباراة نصف نهائي.