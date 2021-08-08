شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاته يفتش عن بدائل أكا ومبومبو أمام البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفكر رضا شحاته، المدير الفني لفريق الجونة، في البدائل التي سيلعب بها في خط الوسط والهجوم، للثنائي إدريس مبومبو وسيرجي أكا، حيث انتهى عقدهما ورحلا عن الفريق الساحلي قبل نهاية الموسم.

ورحل المهاجم الكونغولي إدريس مبومبو بصفة نهائية لنادي عزام التنزاني، بينما رحل الإيفواري سيرجي أكا لصفوف "ألتاي" التركي الصاعد حديثا للدوري الممتاز التركي.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجل للبنك الأهلى عاصم صلاح وسجل للجونة لؤي وائل.

ويواجه الجونة نظيره البنك الاهلي في السابعة مساء اليوم الأحد على استاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بعد التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة، فيما تعادل البنك الاهلى مع بيراميدز بهدف لكل فريق في آخر ظهور أيضا.

ويحتل الجونة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.

ومن جانبه طالب رضا شحاته، المدير الفني للجونة، لاعبيه باستغلال إقامة المباراة على ملعبه للخروج بالنقاط الثلاث لتحسين وضع الفريق بجدول الدوري قبل نهاية المسابقة.

في المقابل طالب خالد جلال، المدير الفني للبنك الاهلي، لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة في مباراة اليوم، خاصة بعد فقدان نقطتين باللقاء الأخير أمام بيراميدز.