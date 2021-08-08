شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل إسلام طارق يقرب شوبير من الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني لفريق الجونة، بقيادة رضا شحاته، مصطفى شوبير حارس النادي الأهلي، ضمن خياراته الفنية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، خاصة بعد توالي العروض على الحارس الحالي إسلام طارق.

وقرر الجونة وضع شوبير كأحد الخيارات المرشحة للانضمام للفريق على سبيل الإعارة من الأهلي حال وصل العرض المالي الذي يلبي طموحات النادي لضم إسلام طارق.

وفي وقت سابق رفض مسئولو نادى الجونة رحيل إسلام طارق حارس مرمى الفريق الكروى الأول، بعدما تلقى عروضا من بعض أندية الدورى فى الفترة الأخيرة.

وكشف مصدر بالجهاز الفنى للجونة، أن إسلام طارق من العناصر الأساسية للفريق ولا سبيل للتخلى عنه، خاصة فى ظل تراجع مستوى معظم حراس الدورى وتمسك الأندية بالحراس المميزين، مما يعنى صعوبة وجود البديل المناسب فى فترة الانتقالات المقبلة، لكن دخول مصطفى شوبير في الصورة يقرب إسلام طارق من الرحيل.

إسلام طارق يعيش حالة من التألق مع الجونة فى الفترة الحالية فى ظل قناعة رضا شحاتة، المدير الفنى للفريق الساحلى بإمكانيات اللاعب، موضحا أن بعض الأخطاء والهفوات التى ارتكبها وكان آخرها أمام الإنتاج الحربى لم تزعزع ثقة الجهاز الفنى فى الحارس.

وينتهي عقد إسلام طارق مع الجونة فى صيف 2022، حيث تم انتقاله من نادى طنطا فى يناير 2020 لمدة موسمين ونصف، ونجح الحارس فى تقديم مستويات كبيرة مع الجونة.