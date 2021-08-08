شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمعة وعنتر وجريندو على رأس التشكيل المتوقع للمصري أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر على ماهر، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة المقاولون العرب، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري.

وجاء التشكيل الأقرب للمباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: أحمد شوشة وإسلام صلاح وأحمد شديد قناوي وعمرو موسى

خط الوسط : محمد عنتر وأحمد رفعت وجيرندو وعمرو كمال عبد الواحد وفريد شوقي

خط الهجوم: أحمد جمعة

اختتم فرق المصرى البورسعيدي تدريباته مساء السبت على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، استعدادًا لمباراته أمام نظيره المقاولون العرب، وشهد المران الأخير توجيهات خاصة من علي ماهر، المدير الفني للفريق البورسعيدي، للاعبين، لتصحيح بعض الأخطاء، مع تكثيف الجانب البدني لتعويض اللاعبين بدنيا عن الفترة الطويلة للتوقف.

يخوض فريق المصري البورسعيدي هذا اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز، حيث يرغب في الحفاظ على مكانه داخل المربع الذهبي من أجل المشاركة في البطولات الكبرى والعودة لسكة التتويج بالألقاب مرة ثانية، حيث نجح المصري في تقديم مشوار قوي خلال منافسات هذا الموسم جعله في مركز قوي، لذلك لن يتخلى عن الخروج بالعلامة الكاملة من المباراة، ويحتل فريق المصري المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

وفي المقابل يدخل المقاولون العرب هذه المباراة بكل تركيز وقوة من أجل محاولة تحقيق الانتصار، حيث مر بفترة سيئة جعلته يتراجع بمركزه داخل جدول الترتيب، ولم يتبق وقت طويل في هذا الموسم حتى يظل في مكانه، بل لا بد من الانطلاق بشكل جيد، لضمان العودة لمركز قوي بجدول الترتيب، حيث يأتي المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.