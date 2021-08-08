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اليوم.. مواجهة مثيرة بين الجونة والبنك الاهلي على استاد خالد بشارة بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - يواجه الجونة نظيره البنك الاهلي في السابعة مساء اليوم الأحد على استاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بعد التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة، فيما تعادل البنك الاهلى مع بيراميدز بهدف لكل فريق في آخر ظهور أيضا.

ويحتل الجونة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.

فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.

ومن جانبه طالب رضا شحاته، المدير الفني للجونة، لاعبيه باستغلال إقامة المباراة على ملعبه للخروج بالنقاط الثلاث لتحسين وضع الفريق بجدول الدوري قبل نهاية المسابقة.

في المقابل طالب خالد جلال، المدير الفني للبنك الاهلي، لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة في مباراة اليوم، خاصة بعد فقدان نقطتين باللقاء الأخير أمام بيراميدز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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