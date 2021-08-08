شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أسوان يستدرج الإنتاج الحربي في معركة تكسير عظام بالجولة 29 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف أسوان نظيره الإنتاج الحربي في السابعة مساء اليوم الأحد على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها تماسيح النيل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في آخر ظهور بالمسابقة، فيما خسر الإنتاج الحربي من الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في آخر ظهور أيضا.

ويحتل أسوان المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير برصيد 19 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 53 هدفا.

وطالب أحمد بيبو، المدير الفني لأسوان، لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات للهروب من شبح الهبوط مع الأمتار الأخيرة للمسابقة، مشددًا على أن المباريات المتبقية بالدوري بمثابة لقاءات كئوس لا بديل عن الفوز بها.

في المقابل طالب أحمد كشرى، المدير الفني للإنتاج، لاعبيه بالتمسك بالأمل الأخير للبقاء بين الكبار، مشددا على أن مباراة الليلة تساوى ست نقاط في ظل سخونة صراع النجاة من الهبوط المحتدم.