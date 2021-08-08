شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. ابتسام زايد في المركز الـ18 بـ22 نقطة بعد مرحلتين لسباق الدراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت اللاعبة المصرية ابتسام زايد، المركز الثامن عشر بعد انتهاء المرحلة الثانية من منافسات سباق الدراجات من أصل 21 متسابقة، خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وفقدت ابتسام زايد فرصة استكمال منافسات سباق الدراجات في أول مرحلة، بسبب سقوطها من على الدراجة بعد حادث تصادم أمامها خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وسقطت المتسابقة الإيطالية من على الدراجة بعدما فقدت السيطرة لتتسبب في سقوط العديد من اللاعبات، وكانت من بينهن اللاعبة ابتسام زايد والتي حاولت أن تتفادى اللاعبة إلا أنها مرت من فوقها لتفقد السيطرة وتسقط هي الأخرى، ولا تستكمل السباق لتودع البطولة.

ابتسام زايد مواليد عام 1994 بدأت ممارسة الدراجات عام 2009 وهى فى سن الـ15عاما، وتأهلت إلى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو بعد الفوز بذهبية الألعاب الإفريقية التى أقيمت بالمغرب.

حصلت على أكثر من 130 ميدالية متنوعة بالبطولات الدولية والعربية والأفريقية، منها ذهبية دورة الألعاب الأفريقية للشباب ببتسوانا 2014، وهى أول ميدالية ذهبية لمصر في تاريخ الدورات الأفريقية، بالإضافة إلى أنها تعد أول فتاة فى أفريقيا والعرب تتأهل للأولمبياد في رياضة الدراجات مضمار في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.