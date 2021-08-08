شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة مواجهة سيراميكا استعدادا للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق فريق الأهلي صفحة مباراته ضد سيراميكا فى المباراة التي جمعتهما أمس، السبت، والمؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام، من أجل التحضير لمباراته القادمة ضد الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري، من أجل الاستعداد القوي لمواجهة الدراويش الصعبة في مشوار المسابقة.

وطالب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لاعبيه بضرورة التركيز في المباريات المتبقية من عمر الدوري، والتي لا تحتمل فقدان نقاط جديدة في مشوار الفريق الأحمر نحو الاحتفاظ باللقب المتوج به الأهلي في آخر 5 نسخ، وطالبهم بضرورة التمركز الجيد داخل الملعب لاسيما مع فقدان اللاعبين تركيزهم فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ووجود مساحات واسعة بين خطوط الفريق الأحمر الثلاث يستغلها المنافسين في تهديد مرمى الأهلي وتسجيل أهداف تضر بطموح الفريق الأحمر نحو حصد الثلاث نقاط من كل مباراة يخوضها.

ويكتفى مسئولو النادي الأهلي بضم الثنائي الأجنبي "لويس ميكيسوني وبريسي تاو" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما حسم الأهلي بنسبة كبيرة ضم الثنائي الأفريقي.

وحسم الأهلي صفقة الموزمبيقي لويس ميكيسوني مع نادي سيمبا التنزاني، كما أنهى صفقة الجنوب أفريقي بيرسي تاو مع نادى برايتون الإنجليزي.

وينوي الأهلي الاكتفاء بهاتين الصفقتين الأجنبيتين، خاصة أن النادي سيستغني الفترة المقبلة عن ثنائي أجنبي من أجل قيد ميكيسوني وبيرسي تاو بدلاً منهما.

وأنهى مسئولو الأهلي صفقة بيرسي تاو لاعب نادي برايتون الإنجليزي ومنتخب جنوب أفريقيا بعد المفاوضات التي تمت خلال الأيام الماضية بين الأهلي والنادي الإنجليزي واللاعب.