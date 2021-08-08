شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية المصرية: توقعنا ميداليتين من الكاراتيه وجيانا فاروق تعرضت للظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف العريان، سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية، قوة الكاراتيه المصري، موضحا أن اللاعبة جيانا فاروق تعرضت للظلم في نصف نهائي الأولمبياد قائلا: "شعرنا بأن جيانا تعرضت للظلم في قبل النهائي، وعلي لم يوفق في دور المجموعات، ولم أتوقع أن تحصد فريال الميدالية الذهبية، توقعت لها البرونزية ولكن بفضل الله، الملعب هو الفيصل الوحيد، وكما قلت هؤلاء الثلاثة أبطال عالم، كنا نحتاج الذهب لتكون سببًا في ارتفاع الترتيب العام لنا".

وأضاف العريان، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "كنا في منتهى الصراحة قبل السفر وواضحين، وقلنا إن الكاراتيه أقرب لعبة للميداليات، لدينا 5 لاعبين بينهم 3 فرصهم قوية جدا، وهم جيانا فاروق وعلي الصاوي وفريال أشرف".

وأوضح سكرتير الأولمبية أن غياب الكاراتيه هو قرار اللجنة الأولمبية الدولية، ولا يعلم سببه الحقيقي، ولكنهم دائمًا يحاولون تقليص برنامج الأولمبياد للألعاب التي يكون بها عدد كبير من الدول المشاركة.

وتابع سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية: "كنت أتحدث مع الوزير قبل النهائيات وقبل إنهاء منافسات الجندي، وقال لي أريد ميدالية فضية، فوعدته ببذل أقصى جهد، وبعد فوز أحمد الجندي، تواصل معي فقلت له ليتك طلبت الذهبية، وبالفعل حصدتها فريال بعدها بقليل".

وختم العريان: "النتائج عادلة، وسعيد بكسر الرقم القياسي السابق 5 ميداليات، خاصة أننا ننافس بدون رفع أثقال، تلك اللعبة كانت سترفع عدد الميداليات إلى 7 أو 8، وإن شاء الله الحظر يرفع عنهم في نهاية هذا العام، وسيكونون متواجدين معنا بداية من العام المقبل".