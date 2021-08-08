شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. إليوج كيبشوج يتوج بذهبية ماراثون الرجال الثاني على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توج الكيني إليوج كيبشوج بالميدالية الذهبية لماراثون الرجال الثاني على التوالي بزمن قدره 2: 08.38، في منافسات أولمبياد طوكيو 2020، وجاءت الفضية من نصيب الهولندي عبدي نايغي بزمن قدره 2:09:58، والبرونزية للبجليكي بشير عبدي بزمن قدره 2:10:00.

وكيشوج هو صاحب برونزية أولمبياد بكين 2008 وفضية أولمبياد ريو 2016 في سباق 500 متر، وفي أولميباد طوكيو كلل جهوده وتوج بذهبيتين.

وتملك كينيا في رصيدها بأولمبياد طوكيو 2020، 4 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضية، وبرونزيتين، ليكون مجموع ميداليتها 10.