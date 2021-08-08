شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. إليوج كيبشوج يتوج بذهبية ماراثون الرجال الثاني على التوالي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
توج الكيني إليوج كيبشوج بالميدالية الذهبية لماراثون الرجال الثاني على التوالي بزمن قدره 2: 08.38، في منافسات أولمبياد طوكيو 2020، وجاءت الفضية من نصيب الهولندي عبدي نايغي بزمن قدره 2:09:58، والبرونزية للبجليكي بشير عبدي بزمن قدره 2:10:00.
وكيشوج هو صاحب برونزية أولمبياد بكين 2008 وفضية أولمبياد ريو 2016 في سباق 500 متر، وفي أولميباد طوكيو كلل جهوده وتوج بذهبيتين.
وتملك كينيا في رصيدها بأولمبياد طوكيو 2020، 4 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضية، وبرونزيتين، ليكون مجموع ميداليتها 10.
تختتم اليوم الأحد، منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد 17 يوم من المنافسات بين أكثر من 11300 رياضي من 207 دول، حيث قررت إدارة البعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020، برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن تحمل جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر للكاراتية علم مصر فى حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية.
وجاء قرار إدارة البعثة المصرية نتيجة الإنجاز الذى حققته جيانا فاروق بالتتويج بميدالية أولمبية فى منافسات الكاراتيه هى الأولى فى تاريخ اللعبة التى تقام منافستها فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ضمن الألعاب المستضافة وغير المدرجة ضمن الألعاب الأولمبية، حيث تعتبر ميدالية جيانا فاروق تاريخية ستخلد فى تاريخ المشاركة المصرية فى الأولمبياد وفى تاريخ الكاراتية أنها أول فتاة مصرية وعربية وأفريقية تحقق ميدالية فى منافسات الكاراتية فى دورة الألعاب الأولمبية وتكريما لها على هذا الإنجاز الكبير.