شكرا لقرائتكم خبر عن شريف العريان: الخماسي الحديث لعبة صعبة وكنا نثق في تتويج الجندي بميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق شريف العريان، سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث، عن نتائج البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020، وفوز أحمد الجندي بفضية الخماسي الحديث.

وقال العريان، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن أحمد الجندي صاحب فضية الخماسي لاعب بطل وكبير، مضيفا: "كان ينقصنا ميدالية أولمبية للكبار فقد حقق كل الميداليات تقريبًا، وكنت أقول أن الجندي وأحمد أشرف فرصهما متساوية وقوية".

وتابع سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية: "حتى آخر لعبة له كان في المركز الـ13 كنا نثق في تتويجه، وأن الملعب هو الفيصل طالما تبذل مجهودًا كبيرًا، والسباق خير دليل على ما نقول، منافسة صعبة كحال كل منافسات الأولمبياد".

وختم العريان تصريحاته قائلا: "راض جدا عن الأربعة لاعبين الذين شاركوا في الخماسي الحديث، والجميع بذل أقصى ما لديه".

وتوج أحمد الجندى، لاعب منتخب الخماسى، بالميدالية الفضية الأولى لمصر فى أولمبياد طوكيو 2020 بمنافسات الخماسى الحديث، ليرفع رصيد البعثة إلى 6 ميداليات بعد الميدالية التى ضمنتها فريال أشرف لاعبة الكاراتيه.