شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ختام دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو بمشاركة البعثة المصرية، والتى تُوج خلالها الفراعنة بعدد 6 ميداليات أولمبية متنوعة، مقسمة إلى 4 برونزيات وفضية وذهبية.

ويقام حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية، في تمام الساعة 1 ظهر اليوم الأحد بدون حضور جماهير، وتحمل جيانا فاروق، لاعبة منتخب مصر للكاراتية، علم مصر فى حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية.

وحقق الميداليات كل من: هداية ملاك وسيف فى التايكوندو، وكيشو فى المصارعة، وجيانا فاروق فى الكاراتيه، على مستوى البرونزيات،

بينما حقق الفضة أحمد الجندى لاعب منتخب الخماسى الحديث، أما الذهبية فتُوجت بها فريال أشرف.

ومن المقرر أن تقوم جيانا فاروق بحمل علم مصر الأولمبى فى ختام الأولمبياد تمرينا لها كأول ميدالية فى تاريخ الكاراتيه بالأولمبياد.

وتعد بعثة طوكيو هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيا، مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، وفقا لما أرسلته اللجنة الأولمبية إلى نظيرتها الدولية.