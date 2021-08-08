آخر مشاركة مصرية.. ابتسام زايد تسقط في حادث عنيف بسباق المضمار بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

فشلت المصرية ابتسام زايد في استكمال منافسات السباق الأول لدراجات المضمار في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" إثر سقوطها بعد حادث عنيف خلال المنافسة.

السباق شهدت حادث بسيطًا سقط خلاله ثلاثة متسابقات في اللفة رقم 22، قبل أن يحدث سقوط آخر لعدد من المتسابقات كان من بينهن ابتسام زايد التي لم تتمكن من استكمال السباق.

وسقطت البريطانية لاورا كابوني حاملة لقب السباق في أولمبياد لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016، لتسقط معها الإيطالية إليسا بالسامو صاحبة برونزية كأس العالم الأخير في اللعبة.

وتسبب سقوط الثنائي في حادث عنيف أدى إلى سقوط سبعة متسابقات أخريات، من بينهم ابتسام زايد التي حاولت تجاوز الموقف إلا أنها اصطدمت بجسد المتسابقة الإيطالية لتسقط أرضًا هي الأخرى.

وتعد ابتسام زايد هي آخر المشاركين المصريين في منافسات أولمبياد طوكيو، والتي شهدت حصول بعثة مصر على ستة ميداليات بين ذهبية وفضية وأربعة برونزيات.