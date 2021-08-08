جدول هدافي الدوري المصري 2021 بعد اكتساح الاهلي لسيراميكا في الجولة 23

تعرف على جدول هدافي الدوري المصري 2021 بعد اكتساح الاهلي لسيراميكا كليوباترا في مباراة الجولة 23 التي تأجلت عدة مرات بسبب انشغال منتخب مصر الاولمبي بالمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

واصل نجم هجوم الاهلي «محمد شريف» الابتعاد عن أقرب منافسيه على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز «أحمد ياسر ريان» بفضل تسجيله لهدف في مرمى سيراميكا كليوباترا من ركلة جزاء أُحتسبت مطلع الشوط الثاني.

ورفع محمد شريف رصيده لـ 18 هدفًا بفارق 3 أهداف عن المعار من الاهلي إلى سيراميكا كليوباترا «أحمد ياسر ريان» صاحب المركز الثاني، ويحتل النجم المغربي أشرف بن شرقي المركز الثالث برصيد 13 هدفًا.

ويواجه أشرف بن شرقي حصارًا مصريًا من جانب 4 لاعبين محليين يحاولون الانقضاض على المركز الثالث أمثال أحمد سمير وعمر كمال (11 هدفًا) ومصطفى فتحي وعمرو جمال (10 أهداف).

ويحتل التونسي فخر الدين بن يوسف المركز الثامن في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 10 أهداف، وهو نفس رصيد أهداف المدافع الهداف لنادي إنبي رامي صبري، والذي يتفوق بدوره على مهاجمين أمثال يوسف أوباما وباسم مرسي وشكري نجيب وأحمد علي وعمر السعيد وحسين الشحات.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2021

محمد شريف – الاهلي (18 هدفًا)

أحمد ياسر ريان – سيراميكا كليوباترا (15 هدفًا)

أشرف بن شرقي – الزمالك (13 هدفًا)

أحمد سمير – طلائع الجيش (11 هدفًا)

عمر كمال – المصري البورسعيدي (11 هدفًا)

مصطفى فتحي – سموحة (10 أهداف)

عمرو جمال – طلائع الجيش (10 أهداف)

فخر الدين بن يوسف – الإسماعيلي (10 أهداف)

رامي صبري – إنبي (10 أهداف)

شيميلس بيكيلي – مصر المقاصة (9 أهداف)

يوسف أوباما – الزمالك (9 أهداف)

باسم مرسي – مصر المقاصة (9 أهداف)

أحمد علي – البنك الاهلي (9 أهداف)

حسام حسن – سموحة (9 أهداف)

شكري نجيب – الاسماعيلي (8 أهداف)