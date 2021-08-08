أولمبياد طوكيو 2020: فريال عبد العزيز أول امرأة تفوز بميدالية ذهبية في تاريخ مصر الأولمبي

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دخلت لاعبة الكاراتية المصرية فريال أشرف عبد العزيز، التاريخ بعدما أصبحت أول لاعبة تحرز ميدالية ذهبية لمصر وأول فائزة بالذهبية في منافسات الكاراتيه وزن فوق 61 كيلوغراما في تاريخ الأولمبياد.

وتصدرت فريال، 22 عاما، مجموعاتها في الأدوار التمهيدية للمنافسات، بالفوز في مباراتين والتعادل في واحدة وخسرت واحدة، لتتأهل للدور نصف النهائي وتضمن ميدالية برونزية على الأقل.

وفي نصف النهائي هزمت فريال الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا 5-4، لتقابل الأذربيجانية إيرينا زاريتسكا في النهائي وتهزمها 2-0 في طوكيو مساء السبت.

وباتت فريال أول لاعبة تفوز لمصر بميدالية ذهبية ليس فقط في هذه الدورة ولكن عبر التاريخ الأولمبي الممتد طوال 125 عاما، بعد سبع ذهبيات سابقة كانت كلها للاعبين رجال، كما باتت ثامن سيدة عربية تفوز بالذهب الأولمبي.

كما أنها صاحبة أول ميدالية ذهبية لمصر منذ أولمبياد أثينا 2004، عندما المصارع كرم جابر بذهبية المصارعة الرومانية.

وبهذه الذهبية تتقدم مصر في جدول الترتيب العام للدول حسب الميداليات وتصعد للمركز 53 بذهبية وفضية وأربع برونزيات، وأصبحت هذه الدورة هي الأفضل في تاريخ مصر الأولمبي من حيث عدد الميداليات، متفوقة على دورة أثينا 2004 التي حصلت فيها مصر على ذهبية وفضية وثلاث برونزيات.

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فضية

وحقق لاعبو مصر في أولمبياد طوكيو ست ميداليات، برونزيتين في التايكوندو لهداية ملاك وسيف عيسى، وبرونزية في المصارعة الرومانية لمحمد السيد إبراهيم "كيشو"، وحصدت جيانا فاروق برونزية الكاراتيه لوزن أقل من 61 كلغ، ونال أحمد الجندى الميدالية الفضية في الخماسى الحديث وأخيرا ذهبية فريال أشرف في الكاراتيه.

وأصبح أحمد الجندي، 21 عاما، أول لاعب عربي وأفريقي يفوز بميدالية في الخماسي الحديث، والذي يتضمن منافسات في السباحة وركوب الخيل والرماية والجري، وحقق إنجازا كبيرا بالتقدم من المركز 13 في التصفيات إلى المركز الثاني.

كما خسر منتخب مصري لكرة اليد للرجال الميدالية البرونزية، بعد الهزيمة من إسبانيا بنتيجة 31-33 في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

وكان منتخب مصر قد حقق إنجازا تاريخيا ببلوغه نصف النهائي، وأصبح أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى هذا الدور، كما أنه أول منتخب غير أوروبي يبلغ المربع الذهبي بالأولمبياد منذ دورة 1988.

وحسمت فرنسا الميدالية الذهبية في منافسات اليد بعد فوزها على الدانمارك في المباراة النهائية.

وكان أكبر إنجاز لمصر هو نيل خمس ميداليات في ثلاث دورات مختلفة: دورة برلين 1936 التي فازت فيها بذهبيتين وفضية وبرونزيتين، ودورة لندن 1984 بتتويجها بذهبيتين وفضيتين وبرونزية، فيما شهدت دورة أثينا 2004 حصد مصر لذهبية وفضية وثلاث ميداليات برونزية.