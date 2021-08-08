شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. مصر ثالث العالم في الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت مصر المركز الثالث في جدول ميداليات أوليمبيا طوكيو في لعبة الكاراتيه، خلف اليابان وإسبانيا، بعد التفوق على فرنسا والصين وإيران وتركيا والتعادل مع إيطاليا.

وتوجت لاعبة الكاراتيه المصرية فريال أشرف بالميدالية الذهبية لمنافسات فئة الكوميتيه للسيدات وزن أكثر من 61 كجم، السبت، ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو 2020.

وتغلبت لاعبة الكاراتيه المصرية على نظيرتها يرينا زاريتسكا، لاعبة أذربيجان، في المباراة النهائية، لتتوج بميدالية ذهبية تاريخية لمصر في أولمبياد طوكيو في منافسات الكاراتيه.

وصعدت فريال أشرف إلى نصف النهائي، بعدما حققت فوزين وتعادل وخسارة وحيدة في المجموعة الثانية.

وتغلبت فريال على الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا، بنتيجة (5-4) في مباراة نصف نهائي.

وأصبحت فريال ثاني رياضي مصري في فئتي الرجال والسيدات يحصد ميدالية في منافسات الكاراتيه الأولمبية وأول رياضية تحقق الميدالية الذهبية، بعد تحقيق جيانا فاروق الميدالية البرونزية التاريخية لمصر، الجمعة.

وتعتبر هذه هي الميدالية الذهبية الأولى لمصر في الأولمبياد، منذ الميدالية الذهبية التي حققها كرم جابر في أولمبياد سيدني 2000.

وأصبحت فريال سادس رياضي مصري يحقق ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو ومحمد إبراهيم "كيشو" في المصارعة الرومانية، وجيانا لطفي في الكاراتيه، وقد حصدوا جميعا ميداليات برونزية، بالإضافة إلى أحمد الجندي الذي تألق في منافسات الخماسي الحديث لينال ميدالية فضية.