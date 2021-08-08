شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: أطالب اتحاد الكرة بضرورة تواجد حكام دوليين في المباريات المتبقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد شادي محمد، قائد النادي الأهلي السابق، أن دكة بدلاء القلعة الحمراء أقوى من دكة بدلاء الزمالك، مشيرا إلى أن المارد الأحمر يمتلك أكثر من عنصر مميز في كل مركز.

وقال شادي، في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي لديه أفضلية في عدد اللاعبين في مختلف المراكز، فهناك العديد من الخيارات في مركز الظهير الأيسر بتواجد الثلاثي علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف، بالإضافة إلى تواجد محمد هاني وأكرم توفيق في الجهة اليمنى، وتوافر عدة عناصر في جميع المراكز".

وأضاف شادي محمد، أن التحكيم سيكون كلمة السر في المباريات المقبلة للقطبين، وأطالب اتحاد الكرة بضرورة تواجد حكام دوليين في كافة المباريات المتبقية، نظرا لحساسية الموقف وتساوي الفريقين في عدد النقاط.