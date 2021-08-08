شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يوجه رسالة خاصة لأيمن حفني بعد مشاركته أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، رسالة إلى زميله أيمن حفني، عقب مشاركته الأولى مع الفريق أمام غزل المحلة، منذ انضمامه فى يناير الماضي، فى صفقة انتقال حر لتكريمه واعتزاله بالنادي.

ونشر شيكابالا على موقع "إنستجرام"، صورة له برفقة أيمن حفني خلال مباراة غزل المحلة، حيث شارك أيمن حفني بدلا من شيكابالا ومنحه شارة القيادة تكريما له رغم وجود محمد عبد الشافي فى الملعب، وعلق عليها "أهلا بك يا أخي".



شيكا

شارك أيمن حفني، لاعب وسط الزمالك، فى مباراة فريقه أمام المحلة فى الدقيقة 68 من عمر المباراة، وهي المشاركة الأولي له منذ انضمامه فى يناير الماضي فى صفقة انتقال حر لتكريمه واعتزاله بالنادي.

ونستعرض بالأرقام آخر ظهور لأيمن حفنى رسميا مع الزمالك قبل عودته مُجددًا:

- أيمن حفنى يستعد للعودة لارتداء قميص الزمالك بعد غياب 741 يومًا

مشاركة أيمن حفنى مع الزمالك، فى مباراة غزل المحلة، سيكون بذلك عاد للمشاركة مع الأبيض بعد غياب دام لمدة عامين و10 أيام، أى بمعدل 741 يومًا، وذلك بعد أخر مشاركة لحفنى مع الزمالك رسميا، حيث تعود إلى تواجده مع الفريق فى مباراة القمة أمام الأهلى، فى الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، موسم 2019، والتى أقيمت تحديدًا يوم 28 يوليو 2019، وشارك خلالها لمدة 19 دقيقة وانتهت المباراة بفوز الأحمر بهدف دون رد.

- تاريخ مشاركات أيمن حفنى مع الزمالك

إجمالاً شارك أيمن حفنى مع الزمالك فى 135 مباراة فى تاريخ تواجده مع القلعة البيضاء، أحرز خلالهم 15 هدفًا وصنع 31 هدفًا، فيما تلقى 14 إنذار وطرد فى مباراة واحدة، وكان من بينهم 102 مباراة فى مسابقة الدورى الممتاز، شهدت إحرازه لـ 11 هدفًا وصناعته 24 هدفًا آخر.

- بطولات أيمن حفنى مع الزمالك

خلال مسيرة أيمن حفنى مع الزمالك، توج معه بثلاث بطولات لكأس مصر مواسم 2014 – 2015، 2015 – 2016، 2017 – 2018، وبطولة الدورى المصرى موسم 2014 – 2015، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية عام 2019.