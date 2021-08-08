شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كيشو: 40 ثانية كانت على موتنا وكنت بحس أنى أنا اللى بلعب المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد إبراهيم، مدرب المصارع محمد إبراهيم كيشو الفائز بالجائزة البرونزية بطوكيو 2020، أن كيشو كان واثقا من تحقيق ميدالية في أولمبياد طوكيو قبل البطولة.

وقال الدكتور محمد إبراهيم، خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "جائحة كورونا أثرت سلبيا على تحضيرات كيشو للأولمبياد، لأن نتائج كيشو قبل كورونا كانت متميزة، وكورونا أفقدتنا الأمل في عودة البطولة من جديد".

وأضاف مدرب كيشو: "كيشو خاض معى معسكر لمدة شهر في بورسعيد قبال كورونا هي التي أعادته مرة أخرى للفورمة، وكيشو كان واثقا من فوزه بالبرونزية في دورة طوكيو".

وعن 40 ثانية على موتك، قال مدرب كيشو: "كنت أحس أنى أخوض المباريات مع كيشو، وشعرت بأن كيشو تراجع بدنيا في آخر لقائه مع البطل الروسى، فقلت له 40 ثانية على موتك لإشعال الحماس مرة أخرى، والحقيقة أنه كانت 40 ثانية على موتنا كلنا وكنت أخشى من تكرار لمباراة نصف النهائي التي خسرناها في آخر 10 ثوانى".