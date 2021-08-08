شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: حمزة المثلوثي ''ملوش دور''.. وركلة جزاء الزمالك ''غير صحيحة'' والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق، العديد من الانتقادات إلى التونسي حمزة المثلوثي، ظهير أيمن نادي الزمالك، عقب نهاية مباراة غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة.

وقال رضا عبد العال، في تصريحات تليفزيونية: "حمزة المثلوثي ليس له دور مع الزمالك، ولم يظهر على مدار شوطي المباراة، سواء في التغطية الدفاعية، أو الزيادة الهجومية في الجبهة اليمنى، ولا أتفهم سبب إشراكه أساسيا في جميع المباريات على حساب حازم إمام".

وأضاف عبد العال: ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم الدولي أحمد الغندور لصالح ''سيف الدين الجزيري'' لاعب الزمالك، لا أساس لها من الصحة، حيث إن مدافع غزل المحلة لم يلتحم مع مهاجم الفريق الأبيض.