شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر للاعبي المصري: فترة التوقف الأخيرة أكبر من الراحة بين الموسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر علي ماهر، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، لاعبيه من انتفاضة المقاولون العرب، وطالبهم بفتح صفحة جديدة مع جماهير بورسعيد، بعد الأداء والنتائج المخيبين قبل توقف الدوري.

وقال علي ماهر للاعبين ليلة مباراة المقاولون العرب: "توقفنا لمدة 45 يوما لنعيد تصحيح أوضاعنا، ونحن أمام مباراة مفترق طرق، إما أن نثبت أننا على قدر تطلعات الجماهير، إما سندخل دوامة النتائج السلبية لنهاية الموسم".

وتابع المدير الفني للمصري: "فترة التوقف الأخيرة أكبر من فترة التوقف التى سنحصل عليها بين الموسمين، أرجو أن تستغلوها لتحسين وضعبة الفريق والمواصلة في التنافس على مقعد بالمربع الذهبي".

ويحتل المصري المركز الثالث حاليا برصيد 43 نقطة، ويواجه منافسة شرية مع الثلاثي بيراميدز صاحب المركز الرابع برصيد 41 نقطة والاتحاد السكندري وسموحة أصحاب المركزين الخامس والسادس برصيد 41 و40 نقطة على الترتيب.

ويخوض فريق المصري البورسعيدي هذا اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز، حيث يرغب في الحفاظ على مكانه داخل المربع الذهبي من أجل المشاركة في البطولات الكبرى والعودة لسكة التتويج بالألقاب مرة ثانية، حيث نجح المصري في تقديم مشوار قوي خلال منافسات هذا الموسم جعله في مركز قوي، لذلك لن يتخلى عن الخروج بالعلامة الكاملة من المباراة، ويحتل فريق المصري المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

وفي المقابل يدخل المقاولون العرب هذه المباراة بكل تركيز وقوة من أجل محاولة تحقيق الانتصار، حيث مر بفترة سيئة جعلته يتراجع بمركزه داخل جدول الترتيب، ولم يتبق وقت طويل في هذا الموسم حتى يظل في مكانه، بل لا بد من الانطلاق بشكل جيد لضمان العودة لمركز قوي بجدول الترتيب، حيث يأتي المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.