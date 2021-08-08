شكرا لقرائتكم خبر عن محمد متولي: رفضت التجنيس.. ومن الصعب المشاركة في أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدث محمد متولي، لاعب المصارعة الرومانية المصري المشارك في أولمبياد طوكيو، عن كواليس خوض المنافسات وخسارة فرصة التتويج بالميدالية الفضية.

وقال متولي، في تصريحات تليفزيونية: "الحمد لله على نتيجة المشاركة في أولمبياد طوكيو، كان نفسي أجيب ميدالية وأفرح مصر وأصحابي، لكن للأسف محصلش نصيب، والإصابة أثرت عليا لكن الحمد لله".

وأضاف متولي: "لم يكن هناك اهتمام بتجهيزي إلا قبل انطلاق الأولمبياد بأسابيع، صعب إني أشارك في أولمبياد باريس القادمة لو الوضع استمر زي ما هو".

وتابع: "أتمنى أن يكون هناك تقدير واهتمام باللعبة من أجل المشاركة في الدورة الجاية".

واستطرد: "خضنا معسكرين فقط قبل الأولمبياد، المعسكر الواحد كان 10 أيام، وهذا ليس كافيا للإعداد للأولمبياد، ورغم ذلك شاركت في الأولمبياد".

وأردف: "زملائي شاركوا بشكل جيد وكانت فترة الإعداد أيضا قليلة جدا، كيف نخوض أولمبياد بمعسكر ضعيف، كان المفروض نجهز أكثر من ذلك، أتمنى يكون في اهتمام في الفترة الجاية بالمعسكرات".

واختتم حديثه بأن هناك عرضا تلقاه للتجنيس، واللعب تحت علم آخر غير علم مصر، كاشفا أنه يحمل الجنسية الأمريكية وتلقيت عرضا من أمريكا للعب معهم والتجنيس ولكني رفض.