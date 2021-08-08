الصراع على القمة يشتعل.. تعرف على المباريات المتبقية للأهلي والزمالك في الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري المصري، بعدما استعاد النادي الأهلي، صدارة الترتيب، بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ23 من المسابقة المحلية.

وافتتح ياسر إبراهيم أهداف الأهلي في الدقيقة 4 من ضربة رأسية.

وأضاف محمد شريف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 53 من ضربة جزاء.

ثم أحرز طارق سامي بالخطأ في مرماه الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 72.

واختتم محمد مجدي قفشة أهداف اللقاء، في الدقيقة 78 من تسديدة صاروخية من خارج المنطقة.

وشهدت المباراة حالة طرد لعامر عامر، حارس سيراميكا، في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، بعد تصديه للكرة باليد خارج منطقة الجزاء.

وكان الزمالك قد فاز على غزل المحلة، مساء السبت، بثلاثية نظيفة، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

وبذلك استعاد الأهلي لقمة الدوري، بوصوله للنقطة 64، متفوقا على الزمالك الوصيف بفارق المواجهات المباشرة

وبحسب لائحة لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن هناك مجموعة من المحددات التي يتم اللجوء لها في حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط.

هذه المحددات هي:

عدد النقاط في المواجهات المباشرة.

فارق الأهداف في المواجهات المباشرة.

عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة.

عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض في المواجهات المباشرة.

فارق الأهداف عن إجمالي المباريات.

الأهداف المسجلة في جميع المباريات.

وكانت مباراة القمة الأولى في أرض الزمالك، وانتهت بخسارته بهدفين لهدف، أما المباراة الثانية فكانت في أرض الأهلي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.

يشير ذلك إلى أنه في حالة تساوي الفريقين في عدد النقاط، فإن النادي الأهلي سيفوز بالدوري بأفضلية المواجهات المباشرة.

ويتبقى للأهلي والزمالك 6 مباريات لكل منهما في الدوري هذا الموسم.

مباريات الأهلي

يتبقى للأهلي مواجهة كل من "الإسماعيلي- إنبي- طلائع الجيش- المصري- الجونة- أسوان".

مباريات الزمالك

يتبقى للزمالك مواجهة كل من "الاتحاد- الإسماعيلي- وادي دجلة - سيراميكا كليوباترا- الإنتاج الحربي- البنك الأهلي".

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا:

1- الأهلي في المركز الأول برصيد 64 نقطة من 28 مباراة

2- الزمالك في المركز الثاني برصيد 64 نقطة من 28 مباراة

3- المصري في المركز الثالث برصيد 43 نقطة من 28 مباراة

4- بيراميدز في المركز الرابع برصيد 42 نقطة من 28 مباراة

5- الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

6- سموحة في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

7- إنبي في المركز السابع برصيد 38 نقطة.

8- طلائع الجيش في المركز السابع برصيد 37 نقطة.

9- مصر المقاصة في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

10- الجونة في المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

11- الإسماعيلي في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.

12- سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.

13- غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.

14- المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

15- البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

16- نادي أسوان في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.

17- وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة.

18- الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة.

ترتيب الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، عزز محمد شريف صدارته للقائمة، بعدما أحرز هدف الأهلي الثاني أمام سيراميكا، ليصل لـ18 هدفًا.

ورفع المغربي أشرف بن شرقي، جناح الزمالك، رصيده من الأهداف إلى الهدف رقم 13 بعد هدفه أمام غزل المحلة اليوم.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الزمالك على المحلة والأهلي على سيراميكا:

1- محمد شريف، مهاجم الأهلي، في المركز الأول برصيد 18 هدفًا.

2- أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا كليوباترا، في المركز الثاني برصيد 15 هدفًا.

3- أشرف بن شرقي، جناح الزمالك، في المركز الثالث برصيد 13 هدفًا.

4- أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، وعمر كمال لاعب المصري في المركز الرابع برصيد 11 هدفًا.

5- رامي صبري وعمرو جمال ومصطفى فتحي، فخر الدين بن يوسف، في المركز الخامس بالتساوي لكل منهم 10 أهداف.