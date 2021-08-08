القمة تشتعل.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك.. وقائمة الهدافين بعد هدف شريف

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

استعاد الأهلي، قمة الدوري المصري، بعد فوزه الكبير على سيراميكا كليوباترا، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ستاد السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ23.

وافتتح ياسر إبراهيم أهداف الأهلي في الدقيقة 4 من ضربة رأسية.

وأضاف محمد شريف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 53 من ضربة جزاء.

ثم أحرز طارق سامي بالخطأ في مرماه الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 72.

واختتم محمد مجدي قفشة أهداف اللقاء، في الدقيقة 78 من تسديدة صاروخية من خارج المنطقة.

وشهدت المباراة حالة طرد لعامر عامر، حارس سيراميكا، في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، بعد تصديه للكرة باليد خارج منطقة الجزاء.

وكان الزمالك قد فاز على غزل المحلة، مساء السبت، بثلاثية نظيفة، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

ترتيب الدوري

وبذلك استعاد الأهلي لقمة الدوري، بوصوله للنقطة 64، متفوقا على الزمالك الوصيف بفارق المواجهات المباشرة، فيما توقف رصيد سيراميكا عند 33 نقطة في المركز الـ12.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا:

1- الأهلي في المركز الأول برصيد 64 نقطة من 28 مباراة

2- الزمالك في المركز الثاني برصيد 64 نقطة من 28 مباراة

3- المصري في المركز الثالث برصيد 43 نقطة من 28 مباراة

4- بيراميدز في المركز الرابع برصيد 42 نقطة من 28 مباراة

5- الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

6- سموحة في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

7- إنبي في المركز السابع برصيد 38 نقطة.

8- طلائع الجيش في المركز السابع برصيد 37 نقطة.

9- مصر المقاصة في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

10- الجونة في المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

11- الإسماعيلي في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.

12- سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.

13- غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.

14- المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

15- البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

16- نادي أسوان في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.

17- وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة.

18- الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة.

ترتيب الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، عزز محمد شريف صدارته للقائمة، بعدما أحرز هدف الأهلي الثاني أمام سيراميكا، ليصل لـ18 هدفًا.

ورفع المغربي أشرف بن شرقي، جناح الزمالك، رصيده من الأهداف إلى الهدف رقم 13 بعد هدفه أمام غزل المحلة اليوم.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الزمالك على المحلة والأهلي على سيراميكا:

1- محمد شريف، مهاجم الأهلي، في المركز الأول برصيد 18 هدفًا.

2- أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا كليوباترا، في المركز الثاني برصيد 15 هدفًا.

3- أشرف بن شرقي، جناح الزمالك، في المركز الثالث برصيد 13 هدفًا.

4- أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، وعمر كمال لاعب المصري في المركز الرابع برصيد 11 هدفًا.

5- رامي صبري وعمرو جمال ومصطفى فتحي، فخر الدين بن يوسف، في المركز الخامس بالتساوي لكل منهم 10 أهداف.