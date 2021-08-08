شكرا لقرائتكم خبر عن والدة كيشو: مش هسمح لأبنائه يطلعوا مصارعين وتعبى مرحش.. وهذا سبب اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت والدة محمد إبراهيم، كيشو بطل المصارعة الحائز على الميدالية البرونزية في طوكيو، أن سبب خسارة ابنى في نصف النهائي التعب والإرهاق من المباراتين السابقتين وربنا جبر بخاطره بتحقيق البرونزية.

وقالت والدة محمد إبراهيم كيشو، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "خسارة محمد مباراة نصف النهائي لأنه كان تعبان جدا من المباراتين مع الكوري والأرمينى، وكان باين عليا وقلت قدر الله وما شاء الله، وربنا يجبره في ماتش البرونزية علشان تعبه ميروحش على الفاضى".

وأضافت والدة كيشو: كنت خايفة على كيشو بسبب الإرهاق من توالى المباريات، وتعبى ومعاناتى لم يروح على الفاضى وكان عندى أمل فيه وهو كان في تانية ابتدائى، وكل الأسرة سجدت لله شكرا بعد فوزه البرونزية".

وتابعت والدة كيشو: "مش هسمح لكيشو أن أبناءه يطلعوا مصارعين علشان قلبى خلاص مش قادر من الخوف عليه، لأنه الوحيد وربنا يرزقه بأولاد يكونوا حنينين عليه زى ما هو حنين عليا".

واختتمت: "اسم كيشو مشتق من كش ملك من لعبة الشطرنج، والسبب أنه كان بيفوز بعدم التكافؤ في مبارياته لأنه كان بيفوز 7/0 و8/0 ووالده هو الذى أطلقه عليه من عدد المرات التي يفوز بها بعدم التكافؤ".