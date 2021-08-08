شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل متابعة حسام حسن للزمالك في غرفة الفيديو استعدادا لموقعة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، على عقد جلسة مع لاعبى الفريق التي جاءت بمثابة المحاضرة الفنية، لمتابعة جزء من مباراة الزمالك أمام غزل المحلة، التى جمعت الفريقان، على استاد الإسكندرية، فى الجولة الـ28 بالدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة.

وجاءت الجلسة على هامش مران الاتحاد السكندري فى فرع النادي بسموحة، وذلك فى الغرفة المجهزة لمحاضرات الفيديو، وشرح حسام حسن للاعبين كيفية أبرز نقاط القوة فى الفريق الأبيض، وعلى رأسها الاختراق من العمق والتحركات من أطراف الملعب خاصة من خلال تحركات الجناحين وشرح لهم الثغرات التى يمكن استغلالها فى دفاع الزمالك.

وشدد حسام حسن فى حديثه مع لاعبى الاتحاد على ضرورة استغلال الهجمات المرتدة وعدم إعطاء مساحات للاعبى الزمالك في الخط الأمامى ووسط الملعب.

فيما يخضع لاعبو الاتحاد، اليوم، الأحد، لمسحة فيروس كورونا، من أجل الاطمئنان على حالة كافة اللاعبين قبل خوض مباراة الزمالك، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، في بطولة الدورى الممتاز، وحرص حسام حسن على إعداد اللاعبين من خلال المحاضرة الفنية بأفضل صورة ثم حرص على تطبيق جزء عملى فى مران ليلة السبت.

ومن المقرر أن يقوم حسام حسن بعقد محاضرة فنية أخرى، لشرح طريقة اللعب وأبرز الجمل التكتيكية التي يرغب في تطبيقها خلال المباراة المقبلة أمام الزمالك.