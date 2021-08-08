شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو: مبارياتى كانت صعبة وبتخلص بفرق بسيط وأمامى 4 دورات أولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد إبراهيم "كيشو" صاحب برونزية المصارعة في أولمبياد طوكيو 2020، أنه كان يحمل مسئولية كبيرة لإسعاد المصريين واختلاف الطقس كان أكبر المشاكل التي واجهتنى.

وقال محمد إبراهيم كيشو، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "عمرى 23 سنة وما زال أمامى 4 دورة أولمبياد وإن شاء الله أحقق فيهم الميدالية الذهبية، وتحملت مسئولية كبيرة لإسعاد ملايين المصريين، والبطولة كانت صعبة جدا والمباريات كلها بتخلص بفرق قليل".

وأضاف: "بدأت في مركز عبد القادر في الإسكندرية وأنا عندى 5 سنوات وقدمت في الإدارة العسكرية وأنا في ثانية ابتدائى وكانت أمى هي اللى بتودينى وكنا بنركب 3 مواصلات لحد ما وصلت لـ10 سنوات كنت بروح لوحدى".

وعن بداياته، قال كيشو: "أول مشاركة لى في بطولة دولية كان عندى 17 سنة في بطولة العالم فى البوسنة والهيرسك وخدت فضية، وكنت أتمنى المشاركة في ريو دى جانيرو 2016".

وأضاف: "حققت ذهبية بطولة العالم سنة 2018 وتأهلت لنهائيات طوكيو من خلال المشاركة في بطولة العالم بعد أن خضت 6 مباريات، وكنت أول مصري وعربى يتأهل للأولمبياد من خلال بطولة العالم والوصول للأولمبياد كان حلم".

وتابع: "فزت بجائزة أفضل مصارع في العالم تحت 23 سنة عام 2019، ومشاركتى في بطولات العالم ضاعفت من أحلامى لتحقيق ميدالية أولمبية".

واستطرد: "كرم جابر أسطورة في كل العالم وليس في مصر، وشجعنى قبل خوض منافسات طوكيو وتوقع فوزى في طوكيو وقالى أنت موهوب وخلى بالك من كذا حاجة في المصارعة، وكان دافع كبير لى".

وأردف: "المؤسسة العسكرية لها فضل كبير في إنجاز طوكيو، والمدربان كمال عبده ومسعد السيد لهما فضل كبير فيما وصلت إليه".

واختتم: "اختلاف الطقس كان أكبر مشكلة واجهتنى في طوكيو، وكنت مطالب بإنقاص وزنى إلى أقل من 67 كجم قبل بداية المنافسات".