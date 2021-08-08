شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: المنتخب الأوليمبي احتل المركز الثامن في أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامى أحمد شوبير، أن المنتخب الأوليمبى احتل المركز الثامن في منافسات أولمبياد طوكيو 2020، والتي ودعها المنتخب من دور الثمانية على يد المنتخب البرازيلي.

وقال أحمد شوبير، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أن المنتخب الأوليمبى جاء ترتيبه في المركز الثامن من بين المنتخبات المشاركة بعد انتهاء منافسات كرة القدم بفوز البرازيل بالذهبية على حساب إسبانيا".

وكان المنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب ودع البطولة بعد الهزيمة من منتخب البرازيلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت السبت الماضى في اليابان.

عقب انتهاء مباراة مصر والبرازيل فى دور الـ8 بأولمبياد طوكيو، بخسارة الفراعنة بهدف نظيف سجله ماتيوس كونها فى الدقيقة 36 من عمر المباراة، ليودع منتخب مصر الأولمبياد، قام شوقي غريب بالاجتماع باللاعبين وسط الملعب ودخل معهم في أحاديث جانبي لعدة دقائق.

وقال شوقى غريب، فى تصريحات تليفزيونية: "واجهنا فرقا قوية مثل إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وواجهنا البرازيل فى دور الـ8، ولعبنا 4 مباريات فى 9 أيام، خرجنا بشكل إيجابى من البطولة".

وأضاف غريب، أن المنتخب الأولمبى سيكون نواة للمنتخب الأول فى الفترة المقبلة، خاصة أنه يضم عناصر مميزة.