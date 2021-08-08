شكرا لقرائتكم خبر عن "روح رياضية".. مدرب الأهلي يدعم حارس سيراميكا بعد الرباعية الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص يانكون ميشيل، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، على دعم حمزة معوض، حارس مرمى سيراميكا، وذلك عقب خسارة فريقه أمام الأهلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت بالدوري العام.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي على تويتر، صورا جمعت مدرب الفريق الأحمر مع الحارس الصاعد وعلقت: لقطة اليوم "من أجل هذا نلعب كرة القدم"، ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي يدعم حارس مرمى سيراميكا.



الاهلي



حارس سيراميكا مع مدرب الاهلي



مدرب الاهلي وحارس سيراميكا

وأعرب حمزة معوض، حارس مرمى سيراميكا الصاعد، عن امتنانه لمحمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، والذي أهداه قميصه بعد لقاء الأهلي وسيراميكا الذي انتهى بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة ليعتلي صدارة الدوري العام.

وقال معوض، في تصريحات لقناة الأهلي: شرف لي أن ألعب أمام فريق كبير مثل الأهلي، شاركت في موقف صعب، لعبت 5 سنوات في النادي الأهلي، واتربيت في النادي الأهلي، وأن يكون أول مباراة في مسيرتي أمامه أمر جيد.

وأضاف: بعد طرد عامر كان الموقف صعب جدا، ولكن هيثم شعبان دعمني وقال لي أنا واثق فيك زيك زي عامر وكل اللاعبين تحدثوا معي ورفعوا من علي ضغط كبير.

وتابع: بعد أول هدف استقبلته كان الأمر غير مبشر ولكن بعد إلغائه من الفار قلت الحمد لله.

واختتم: محمد الشناوي أهداني قميصه وأشكره جدا على هذه الروح هو حارس كبير في منتخب مصر، شعرت أنه رأى أني حارس جيد وهذا منحني ثقة كبيرة، خاصة أنه أفضل حارس في أفريقيا.