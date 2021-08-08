شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي: فوز الزمالك على المحلة لم يضغطنا.. والدوري في أيدينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث سامي قمصان، مدرب الأهلي، عن فوز فريقه على فريق سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف نظيفة في بطولة الدوري.

وقال قمصان، في تصريحات تليفزيونية: "فوز الزمالك على المحلة لم يضعنا تحت ضغوط، لدينا هدف، هناك 7 مباريات نرغب في الفوز بهم، التتويج بالدوري في يد الأهلي".

وأضاف: "مهم في المباريات اللي زي دي انك تسجل في البداية علشان تقدر تحسمها بدري قبل ما يبقى فيه تكتل دفاعي، ومع فتح الملعب ووجود مساحات قدرنا نسجل أكتر".

وتابع قمصان: "حصول بعض اللاعبين على فرصة أمر جيد، مثل محسن وسعد سمير، بواليا يحتاج دفعة ويستحقها، سجل هدفين شكلا فارق معه، الفترة المقبلة نتمنى زيادة أهدافه".

واختتم قمصان: "كل المباريات صعبة لكن القرار في إيدك في النهاية، ايهاب جلال وجوده في الجهاز الفني منح دفعة جيدة للاعبين، نحن نحترم جميع المنافسين".