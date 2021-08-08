شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يلتقي شريف إكرامي ورمضان صبحي في الساحل.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المطرب عمرو دياب مع ثنائي فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز شريف إكرامي ورمضان صبحي، خلال تواجدهما فى الساحل الشمالي، لقضاء الإجازة القصيرة التي حصلا عليها من الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونيس، عقب التعادل مع الإسماعيلي بنتيجة 2 / 2.

وكشف مصدر مقرب من شريف إكرامي ورمضان صبحي، أن الثنائي التقيا المطرب عمرو دياب بالصدفة خلال وجودهم في إحدى القرى بالساحل الشمالي، وحرص الثلاثي على الجلوس مع بعضهم البعض لفترة قصيرة.

وكان الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، كشف عن أسباب خروج الثنائي رمضان صبحي وإسلام عيسى من قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا في التاسعة من مساء الأحد نظيره طلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة 29 من الدوري.

وأوضح الطبيب أن رمضان صبحي يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية وفضّل الجهاز منحه راحة إضافية ليتم تأهيله بصورة جيدة استعدادا للمباريات المقبلة في الدوري.

أكد أن إسلام عيسى تعرض خلال التدريبات الأخيرة هو الآخر لإصابة عبارة عن التواء في الكاحل فضل معها منحه راحة وتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي وبالتالي خرج من القائمة.

ويفقد بيراميدز خلال مباراة الطلائع لجهود الثنائي أحمد فتحي ونبيل عماد دونجا؛ بسبب الإيقاف بعد حصول كل منهما على بطاقة صفراء ثالثة في لقاء الإسماعيلي الأخير.