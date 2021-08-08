شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحقق 4 انتصارات متتالية لأول مرة هذا الموسم فى بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الأهلي، فوزا كبيرا على سيراميكا برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت على استاد الأهلي We السلام، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

سجل رباعية الأهلى ياسر إبراهيم من متابعة لركنية، ومحمد شريف من ضربة جزاء، ومدافع سيراميكا فى نفسه بعد تسديدة جونيور أجايي، واختتم محمد مجدى أفشة بهدف رائع ليكمل رباعية الأهلى.

ويعد الفوز على سيراميكا هو الفوز الرابع على التوالى الذى يحققه الأهلى هذا الموسم، حيث لم يستطع الوصول للفوز الرابع المتتالى هذا الأسبوع بعدما فاز على الإنتاج الحربى وأسوان ووادى دجلة وأخيرا على سيراميكا.

وتعد هذه الرباعية هى الخامسة للأهلى هذا الموسم حتى الآن، حيث فاز الأهلى على الاتحاد 4/0، وعلى الإنتاج الحربى 4/1، وعلى سموحة 4/0، وعلى مصر المقاصة، وأخيرا برباعية نظيفة على سيراميكا.

بهذه النتيجة وصل الأهلى للنقطة 64 ليستعيد صدارة الدورى من الزمالك، ويتفوق عليه بفارق النقاط والمواجهات المباشرة، بينما توقف رصيد سيراميكا عند 33 نقطة فى المركز الـ12 بجدول المسابقة.

وفى حال تسأوى الفريقين فى عدد النقاط مع نهاية المسابقة سيتوج الأهلى بطلًا للدورى مستفيدًا من قاعدة المواجهات المباشرة، حيث فاز ذهابًا 2-1 وتعادل الفريقان إيابًا 1-1.

ويتبقى 6 مواجهات للأهلى هذا الموسم أمام كل من "الإسماعيلى 11 أغسطس، إنبى 14 أغسطس، طلائع الجيش 17 أغسطس، المصرى البورسعيدى 20 أغسطس، الجونة 23 أغسطس، أسوان 26 أو 27 أغسطس.