شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: طرد حارس سيراميكا أمام الأهلي مستحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فنَّد الخبير التحكيمي سمير عثمان القرارات التحكيمية لمباراة الأهلى وسيراميكا والتي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية دون مقابل، موضحا أن هناك خمس حالات تستحق الوقوف أمامها.

وقال سمير عثمان، في فقرة التحليل التحكيمي على فضائية أون تايم سبورتس: "الملاحظة التي تؤخذ على الحكام هو تشابه قميص حارس سيراميكا مع ألوان فريقه، ويجب أن يراعي الحكم التمييز بين قمصان الحراس وقمصان باقي اللاعبين".

وتابع: "قرار أمين عمر بطرد عامر عامر، حارس سيراميكا، قرار صائب تماما، لأن الحارس منع فرصة محققة، مستغلا يده في إبعاد الكرة من خارج منطقة الجزاء".

ونشر عامر عامر، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، آية قرآنية، بعد خسارة فريقه أمام الأهلي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على استاد الأهلى والسلام، ضمن مؤجلات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري.

وجاءت الآية القرآنية التي نشرها حارس سيراميكا كالتالى: "قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا"، خاصة أن عامر عامر تعرض للطرد في مباراة فريقه أمام الأهلى.