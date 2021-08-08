شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 / 8 / 2021 بالدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 8 / 8 / 2021 بالدوري المصري، حيث تقام أربع مباريات تجمع أسوان مع الإنتاج الحربى والجونة مع البنك الاهلى والمصرى البورسعيدى مع المقاولون العرب وأخيراً الطلائع مع بيراميدز ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة.

موعد مباراة أسوان والإنتاج الحربى

تقام مباراة أسوان والإنتاج الحربي في تمام السابعة مساء اليوم الأحد على استاد بتروسبورت في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها تماسيح النيل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في آخر ظهور بالمسابقة، فيما خسر الإنتاج الحربى من الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في آخر ظهور أيضا.

ويحتل أسوان المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير برصيد 19 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 53 هدفا.

موعد مباراة الجونة والبنك الاهلى

تقام مباراة الجونة والبنك الاهلى في تمام السابعة مساء اليوم الأحد على استاد خالد بشارة بالغردقة في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بعد التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة، فيما تعادل البنك الاهلى مع بيراميدز بهدف لكل فريق في أخر ظهور أيضاً.

ويحتل الجونة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

موعد مباراة المصرى البورسعيدى والمقاولون العرب

تقام مباراة المصرى البورسعيدى والمقاولون العرب في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد الإسكندرية في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق البورسعيدى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من البنك الاهلى بهدفين دون رد في آخر ظهور بالمسابقة فيما خسر ذئاب الجبل من بيراميدز بهدفين دون رد في آخر ظهور أيضا.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب الرابع عشر برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.

موعد مباراة طلائع الجيش وبيراميدز

تقام مباراة طلائع الجيش وبيراميدز في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد جهاز الرياضة في مواجهة ساخنة للفريقين يدخلها الطلائع بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل بيراميدز مع الاسماعيلى بهدفين لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 31 هدفا، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 42 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 15 مواجهة وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات، اليوم الأحد، من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.